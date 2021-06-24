الأردن: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوض جهود التهدئة وتحقيق السلام

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صادقت على 31 مخططا استيطانيا في مستوطنات مقامة على أرض الضفة الغربية بما فيها القدس.وأكد الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز أن هذه الخطوة مرفوضة وتمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لاشرعية ولا قانونية وتقوض جهود التهدئة وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.