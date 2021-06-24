الهيئة المستقلة تنفي وجود مديرها الدويك باللجنة التي شكلها اشتية بوفاة المواطن بنات











رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن مدير عام الهيئة، د.عمار الدويك، ليس عضوا في اللجنة، التي شكلها رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، برئاسة وزير العدل، محمد الشلالدة، للتحقيق بوفاة المواطن نزار بنات.وأضافت: بأن الهيئة باشرت بشكل مستقل التحقيق في وفاة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.وقالت الهيئة، إن طبيب من طرف الهيئة، يشارك الآن في عملية تشريح الجثمان، فيما ستصدر الهيئة المستقلة تقريراً مشتركاً مع مؤسسة الحق حال ظهور نتائج التحقيق.