سلام فياض: كفى استهتاراً بحياة الناس واستخفافاً بعقولهم و"المطلوب تغيير النهج"







تابع فياض: "كفى استهتاراً بحياة الناس واستخفافاً بعقولهم والمطلوب تغيير النهج وبدون ذلك ستتكرر المأساة على أيدي فاعلين جدد". وأضاف في تصريح عبر حسابه على (فيسبوك): "سيقال فيما يقال سنحاسب الفاعلين".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفلسطيني، الأسبق، سلام فياض، اليوم الخميس، إن "نزار بنات قضى شهيداً دون رأيه وحق الناس في ممارسة هذا الحق".