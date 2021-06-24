سلام فياض: كفى استهتاراً بحياة الناس واستخفافاً بعقولهم و"المطلوب تغيير النهج"
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، الأسبق، سلام فياض، اليوم الخميس، إن "نزار بنات قضى شهيداً دون رأيه وحق الناس في ممارسة هذا الحق".
وأضاف في تصريح عبر حسابه على (فيسبوك): "سيقال فيما يقال سنحاسب الفاعلين".
تابع فياض: "كفى استهتاراً بحياة الناس واستخفافاً بعقولهم والمطلوب تغيير النهج وبدون ذلك ستتكرر المأساة على أيدي فاعلين جدد".
تابع فياض: "كفى استهتاراً بحياة الناس واستخفافاً بعقولهم والمطلوب تغيير النهج وبدون ذلك ستتكرر المأساة على أيدي فاعلين جدد".
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