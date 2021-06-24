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الخارجية الأمريكية: 5 ملايين دولار مقابل رأس زعيم القاعدة باليمن

الخارجية الأمريكية: 5 ملايين دولار مقابل رأس زعيم القاعدة باليمن
زعيم تنظيم القاعدة في اليمن خالد باطرفي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن برنامج (مكافآت من أجل العدالة)، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تقود لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن خالد باطرفي.

وحسب موقع (العربية.نت) فقد قال البرنامج في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "بينما يسرح قادته في تنظيم القاعدة ويمرحون في إيران حيث يتخذونها مقرًا لهم، يقوم خالد باطرفي وأتباعه بتنفيذ تعليمات هؤلاء القادة بإراقة دماء الأبرياء في اليمن".

وأضاف: "لا مكان لخونة القاعدة في اليمن حاضرًا ومستقبلاً".

وحدد البرنامج، الرقم (12022941037+) للتواصل معه عبر تطبيقي الوتساب والتليغرام، للإدلاء بأي معلومات تقود لزعيم القاعدة في اليمن.

 وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أعلن مطلع العام الماضي، تعيين خالد سعيد باطرفي قائدًا جديدًا للتنظيم خلفًا لقاسم الريمي الذي قتل بغارة أمريكية من دون طيار في محافظة مأرب شرق اليمن.

وعقب تعيينه، أعلن مبايعته لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، متوعدًا واشنطن بأن يكون تنظيمه "كابوسًا يقض مضاجع الأمريكان".

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