المحامي اطميزه: ننتظر نتائج الطب الشرعي للوقوف على حقيقة وفاة بنات

قال شاكر اطميزه ، محامي الناشط نزار بنات، إن ما حصل حسب شهادات حية من ذوي بنات وجيرانه، أن قوة مشتركة من الوقائي وجهاز المخابرات يصل عددها الى حوالي 20 عنصرا، اعتقلت الناشط نزار بنات الساعة الـ3:30 فجرا، وبعد ساعة تقريبا تم الإعلان عن تدهور حالته الصحية ومن ثم اعلن عن وفاته.





وبين في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أنه وحسب الشهادات أيضا والمعلومات المتوفرة من عائلة المتوفى نزار، إنه تم الاعتداء على بنات أثناء الاعتقال، وهذا يزيد من الشبهات في أن يكون سبب الوفاة الضرب.





وأضاف اطميزه: أنه تم التواصل مع مؤسسة الضمير والحق والهيئة المستقلة من أجل انتداب أطباء مستقلين لا يتبعون لأي جهة بخصوص تشريح الجثمان الذي تم نقله حالياً إلى معهد الطب العدلي، وبالفعل تم انتداب طبيب العائلة ليكون حاضراً في التشريح.





وشدد على أنه "في هذا الوقت نحن ننتظر نتائج التحقيقات وتقرير الطب الشرعي للوصول للحقيقة كاملة عن وفاة الناشط نزار بنات".





خاص دنيا الوطن