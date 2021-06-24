شؤون فلسطينية

طالع: اشتية يعلن أسماء لجنة التحقيق في وفاة نزار بنات

طالع: اشتية يعلن أسماء لجنة التحقيق في وفاة نزار بنات
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، إن لجنة للتحقيق في وفاة المواطن نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل قوة من الأجهزة الأمنية في الخليل صباح اليوم، برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة، وعضوية ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وطبيب ممثل عن عائلة بنات، واللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية.

وقال في تصريح عبر حسابه على (فيسبوك)، إن طبيب من جهة العائلة سيدعى للمشاركة في تشريح الجثمان، فيما ستبدأ اللجنة عملها فوراً للبحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح وتستمع إلى شهادات عائلته وشهود العيان والمسؤولين.

وسيتم، وفق اشتية، مد اللجنة بكل المعطيات والتفاصيل التي تمكنها من التقدم بعملها، من أجل تسريع كشف الحقيقة وتقديمها كاملة وبكل مصداقية للرأي العام.

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