دحلان: نُطالب بحراك شعبي وقانوني لمحاسبة قتلة نزار بنات

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، اليوم الخميس: إنه "ليس هناك كلام يمكن أن يصف جريمة قتل الناشط البارز، نزار بنات من قبل الرئيس محمود عباس وقادة أجهزته الأمنية"، وفق وصفه.وأضاف خلال منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "الكلام لا يكفي وليس هو الرد المناسب على هذه الجريمة وما سبقها وما سيُرتكب من جرائم قتل واختطاف واختفاء قسري بحق المعارضين والنشطاء والمرشحين للإنتخابات التشريعية والإتحادات المهنية".وطالب دحلان بحراك شعبي وقانوني واسع لفضح ومحاسبة القتلة وردعهم لإيقاف هذا المسلسل البشع.