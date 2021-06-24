(الملتقى الوطني الديمقراطي): نُدين بأشد العبارات جريمة قتل المرشح للمجلس التشريعي نزار بنات

رام الله - دنيا الوطنقال الملتقى الوطني الديمقراطي: إنه "يدين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي أقدم عليها أفراد من قوات الأمن الفلسطيني والمتمثلة بمقتل المرشح للمجلس التشريعي نزار بنات فجر هذا اليوم أثناء اعتقاله والاعتداء عليه".وأضاف الملتقى في بيان صحفي: "وحشية الجريمة وتفاصيلها المخزية، بما في ذلك التنسيق الأمني المسبق لمداهمة المنزل الذي كان يقيم فيه المغدور، تؤكد أن ما حدث جريمة سياسية وتصفية جسدية متعمدة".وذكر الملتقى الوطني الديمقراطي، أنه "يُحمل السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي تأتي في سياق الملاحقة السياسية والاعتقالات والاعتداءات المتزايدة ضد كل المعارضين، بما في ذلك مرشحين للمجلس التشريعي".وأكد الملتقى أن منظومة الحكم تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن كل ناشط ومعارض سياسي وتحذر من تدهور الأوضاع وانزلاقها إلى ما هو أخطر وأوسع.