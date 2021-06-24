اشتية يوعز بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في ظروف وفاة "نزار بنات"

رام الله - دنيا الوطنقال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، اللواء طلال دويكات: إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أوعز بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوى الامن، تنفيذا لقرار النيابة العامة.وأضاف اللواء دويكات، وفق ما نقلت وكالة (وفا)، أنه لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لاتخاذ أية اجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص.