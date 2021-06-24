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الاتحاد العام للمراكز الثقافية يفتتح دورة حول "الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الثقافة والتراث

الاتحاد العام للمراكز الثقافية يفتتح دورة حول "الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الثقافة والتراث
رام الله - دنيا الوطن
افتتح الاتحاد العام للمراكز الثقافية دورة تدريبية حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الثقافة والتراث 2023-2028 والتي ستنظم على مدى خمسة أيام تدريبية بمشاركة 40 متدرب ومتدربة ممثلين عن 35 مؤسسة شريكة.

ستركز الدورة على موضوعات عديدة تتعلق بتقنيات متقدمة في فن ممارسة المناظرات، الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى صياغة أوراق حقائق في القطاع الثقافي، كما سيركز التدريب على مناظرات عملية في أهداف الخطة الاستراتيجية للقطاع الثقافي.

يأتي هذا التدريب ضمن أنشطة مشروع تعزيز مشاركة الشباب المدنية والذي ينفذه الاتحاد بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية NED والذي سيعمل فيه المتدربين على تنفيذ مناظرات شبابية شبابية، ومناظرات مع صناع قرار بالإضافة إلى إعداد أوراق حقائق حول الخطة المقترحة للخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الثقافة والتراث.


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