نقابة المحامين: يجب تشكيل لجنة تحقيق محايدة وفورية في قضية وفاة الناشط نزار بنات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين صباح اليوم بياناً، حول تداعيات قضية وفاة الناشط نزار بنات مؤكدة أن تشكيل لجنة تحقيق محايدة وفورية واجب قانوني وأخلاقي.وجاء في بيان النقابة الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "ببالغ الخطورة تلقت نقابة المحامين خبر وفاة الناشط نزار بنات بعد اعتقاله فجرا من قبل قوة أمنية".وأكد بيان النقابة على أن الواجب القانوني والأخلاقي يحتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة وفورية في قضية وفاة الناشط نزار بنات للوصول للحقيقة ومحاسبة كل من يثبت مسؤوليته بنتيجة التحقيق المحايد.وأضاف البيان أن أسس بناء دولة المؤسسات يقوم على احترام الحقوق والحريات العامة والحفاظ عليها بما في ذلك حق الرأي والتعبير كحقوق دستورية لا يمكن الانتقاص منها أو المساس بها مهما كانت الأسباب، ويغدو تشكيل هذه اللجنة بالشكل الفوري والمحايد هو حق مجتمعي ووطني على الجهات المختصة متابعته فورا".