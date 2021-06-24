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مباشر | قوات الأمن تطلق قنابل الغاز على متظاهرين في رام الله غاضبين لوفاة الناشط نزار بنات بعد اعتقاله

شؤون فلسطينية

"الجهاد" تدين بشدة جريمة وفاة نزار بنات

"الجهاد" تدين بشدة جريمة وفاة نزار بنات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأدانت بأشد العبارات جريمة وفاة الناشط السياسي نزار بنات، التي وقعت فجر اليوم بعد اقتحام الأجهزة الأمنية لمنزله في محافظة الخليل والاعتداء عليه بوحشية أمام أسرته وعائلته.

وأكدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "هذه الجريمة تكشف مدى التعدي على الحريات وقمع وملاحقة كل المعارضين لسياسات السلطة ونهجها والواقفين بجرأة وشجاعة في مواجهة الفساد"، وفق البيان.

ورفضت الحركة بشدة "أسلوب الاستقواء على أبناء شعبنا في مقابل عربدة المستوطنين وجنود الاحتلال في الشوارع والمدن والقرى دون رادع".

وحملت حركة الجهاد الإسلامي، السلطة وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن الحادثة، مطالبة بـ "موقف وطني مسؤول إزاء هذه الجريمة وغيرها من جرائم التعدي على الحقوق والحريات والقمع الذي وصل لمستويات خطيرة آخرها ما حدث اليوم مع المناضل نزار بنات رحمه الله".

وتقدمت الحركة بالتعازي والمواساة لعائلة نزار بنات ولأفراد أسرته ورفاق مسيرته من المناضلين والنشطاء والمتابعين ونشاطرهم جميعاً مشاعر الغضب والحزن والأسى على رحيله ، و"نؤكد على الاستمرار في الوقوف ضد نهج أوسلو ونهج التسوية وضد الفساد والقمع بكل أشكاله".

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