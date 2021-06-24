(حريّة) يدين حادثة وفاة الناشط نزار بنات





تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” إذ يستنكر الحادثة، فإنه يؤكد أن حرية الرأي مكفولة بموجب القانون الفلسطيني ، ويؤكد على ضمان القانون الأساسي الفلسطيني لحرية العمل السياسي والمشاركة فيه، وعليه يطالب التجمع :



1. النائب العام بفتح تحقيق فوري وجدي في جريمة مقتل المواطن "بنات" ويدعوه لنشر نتائج التحقيق على الملأ.



3. محاسبة كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة ومحاكمة القائمين عليها سواء بالتخطيط أو إعطاء الأوامر وذلك من خلال تقديمهم للمحاكمة.



4. مؤسسات المجتمع المدني بتسليط الضوء على هذه الحادثة الخطيرة بحق المرشح المستقل "بنات"، وتكثيف عملها من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذا الاعتداء.



رام الله - دنيا الوطنيدين تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) جريمة مقتل الناشط والمرشح السابق نزار بنات (44 عاماً)، بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل، وذلك على خلفية آرائه السياسية.وبحسب متابعة التجمع؛ فان مجموعة من أجهزة أمن قامت فجر يوم الخميس، بمداهمة منزل بنات في منطقة دورا قضاء الخليل وقامت بالاعتداء بالضرب المبرح عليه والعبث في محتويات البيت وكما أفادت عائلته انه تم الاعتداء على بنات من قبل 20 عنصر من القوة المقتحمة وانه سمع صراخه عن بعد أمتار وبعد ساعتين من عملية الاعتقال أعلن عن وفاته.ووفق البيان فإن وفاة الناشط بنات تأتي بعد سلسلة من الاعتقالات بحقه في أوقات سابقة كان أخرها قبل شهرين حين قامت مجموعة من الملثمين بإطلاق النار على منزله مما أدى الى إصابة زوجته الحامل.