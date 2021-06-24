الأمم المتحدة: ندعو السلطة الفلسطينية لتقديم المسؤولين عن وفاة الناشط "نزار بنات" للعدالة

رام الله - دنيا الوطنقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية لين هاستينغز: إنه وردت "أنباء مقلقة عن مقتل الناشط نزار بنات بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية من منزله في الخليل".وأضافت هاستينغر: "ألاحظ أنه قد تم الشروع في تحقيق وأدعو السلطات إلى ضمان تقديم المسؤولين بسرعة إلى العدالة".بدوره، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند: "مصدوم وحزين لوفاة الناشط والمرشح للمجلس التشريعي نزار بنات عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطيني".وأضاف: "تعازينا الحارة الى عائلته وأحبائه. أدعو لأجراء تحقيق فوري، ومستقل وشفاف.. يجب تقديم الجناة إلى العدالة".وكانت اتهمت عائلة الناشط نزار بنات، اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بـ "اغتياله" عقب اعتقاله فجر اليوم.وقالت العائلة في بيان لها: "تم اغتيال نزار بنات بشكل متعمد من قبل الأجهزة الأمنية، وتعرض للضرب المبرح بالعصي وقطع حديدية على رأسه خلال الاعتقال".وأشارت إلى أن قوة أمنية مشتركة من الأمن الوقائي والمخابرات فجرت باب المنزل واقتحمته بوحشية، وانهالت بالضرب المبرح ضد نزار بنات وخرج وهو يمشي على أقدامه، قبل أن يتم اغتياله.وفي وقت سابق، قال محافظ الخليل اللواء جبرين البكري: إنه "على إثر صدور مذكرة احضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله إلى مشفى الخليل الحكومي".وأضاف البكري: "تم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين ان المواطن المذكور متوف، وعلى الفور تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول".