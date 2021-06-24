شؤون فلسطينية

"الحق" والهيئة المستقلة تتابعان التحقيق بظروف وفاة المواطن نزار بنات

"الحق" والهيئة المستقلة تتابعان التحقيق بظروف وفاة المواطن نزار بنات
نزار بنات
رام الله - دنيا الوطن
قالت مؤسسة الحق، إنها والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تقومان بمتابعة والتحقيق في ظروف وفاة المواطن نزار بنات الذي ألقي القبض عليه من قبل قوة مشتركة من أجهزة الأمن الفلسطينية في المنطقة الجنوبية الشرقية، جبل جوهر، من مدينة الخليل وأعلن عن وفاته بعد وقت قصير من إلقاء القبض عليه صباح هذا اليوم.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن العائلة طلبت من المؤسستين مساعدتها في اختيار طبيب شرعي يمثل الأسرة، حيث قامت الهيئة المستقلة بانتداب الدكتور سمير أبو زعرور، أخصائي طب شرعي، وتم اعتماده من قبل المؤسستين طبيب يمثل الأسرة في المشاركة بالصفة التشريحية. 

وستفوم المؤسستان بإصدار بيان مشترك بعد الانتهاء من الصفة التشريحية، واستكمال معلومات البحث الميداني التوثيقية.

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