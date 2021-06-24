دولي

كورونا عالميًا: 3 ملايين و908 آلاف وفاة و180 مليونا و374 ألف إصابة

كورونا عالميًا: 3 ملايين و908 آلاف وفاة و180 مليونا و374 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ 3 ملايين ونحو 908 آلاف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 180 مليونا وما يقارب من 374 ألف إصابة، تعافى منهم 165 مليونا وما يزيد عن 100 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 430 ألف و351 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,702 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (2,343 وفاة)، والهند (978 وفاة)، والأرجنتين (705 وفيات)، وكولومبيا (645 وفاة)، وروسيا (548 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (114,139 إصابة)، والهند (54,319 إصابة)، وكولومبيا (29,995 إصابة)، والأرجنتين (27,319 إصابة)، وروسيا (17,594 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا (618,294 وفاة)، والبرازيل (507,240 وفاة)، والهند (392,014 وفاة)، والمكسيك (231,847 وفاة)، وبيرو (191,073 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،449,004 إصابات)، والهند (30,082,778 إصابة)، والبرازيل (18,170,778 إصابة)، وفرنسا (5,762,322 إصابة)، وتركيا (5,387,545 إصابة).

أخبار ذات صلة

روسيا تتوعد بريطانيا وأمريكا بقصف أي مدمرة تخترق الحدود

روسيا تتوعد بريطانيا وأمريكا بقصف أي مدمرة تخترق الحدود

بعد ارتفاع المنحنى الوبائي.. توقعات في إسرائيل بإعادة وجوب ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة قريباً

بعد ارتفاع المنحنى الوبائي.. توقعات في إسرائيل بإعادة وجوب ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة قريباً

شاهد: إصابات بانهيار جسر للمشاة في واشنطن

شاهد: إصابات بانهيار جسر للمشاة في واشنطن

أردوغان: هذا الفيروس أخطر من (كورونا)

أردوغان: هذا الفيروس أخطر من (كورونا)

باكستان: لا يمكن لواشنطن تحقيق النصر بأفغانستان

باكستان: لا يمكن لواشنطن تحقيق النصر بأفغانستان

إيران: فشل هجوم عدائي بطائرة مسيرة على شركة صناعة لقاح &#34;بركت&#34;

إيران: فشل هجوم عدائي بطائرة مسيرة على شركة صناعة لقاح "بركت"

إسرائيل تبدأ باتخاذ إجراءات لمكافحة السلالة الهندية لفيروس (كورونا)

إسرائيل تبدأ باتخاذ إجراءات لمكافحة السلالة الهندية لفيروس (كورونا)

3 ملايين و898 ألف حالة وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

3 ملايين و898 ألف حالة وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبية&#34; تحمّل السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤوليّة عن اغتيال بنات

"الشعبية" تحمّل السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤوليّة عن اغتيال بنات

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من بيت امر

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من بيت امر

الاحتلال يعيق حركة المواطنين جنوب بيت لحم

الاحتلال يعيق حركة المواطنين جنوب بيت لحم

&#34;الحق&#34; والهيئة المستقلة تتابعان التحقيق بظروف وفاة المواطن نزار بنات

"الحق" والهيئة المستقلة تتابعان التحقيق بظروف وفاة المواطن نزار بنات

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الديك يكرم ممثلة (يونيسيف) الخاصة بفلسطين إيتونا إيكول بمناسبة انتهاء مهام عملها

الديك يكرم ممثلة (يونيسيف) الخاصة بفلسطين إيتونا إيكول بمناسبة انتهاء مهام عملها

&#34;الديمقراطية&#34;: لم يعد مقبولاً اعتقال السلطة النشطاء السياسيين فيما لا تجرؤ على اعتقال المستوطنين

"الديمقراطية": لم يعد مقبولاً اعتقال السلطة النشطاء السياسيين فيما لا تجرؤ على اعتقال المستوطنين

وزارتا التعليم العالي والصحة تبحثان أوضاع التعليم الصحي في فلسطين

وزارتا التعليم العالي والصحة تبحثان أوضاع التعليم الصحي في فلسطين

منوعات

شاهد: فنانة تونسية تقلد سعاد حسني بطريقة لافتة

شاهد: فنانة تونسية تقلد سعاد حسني بطريقة لافتة

شاهد: ابنة طليق ياسمين عبد العزيز تهددها &#34;سنكشف حقيقتها&#34;

شاهد: ابنة طليق ياسمين عبد العزيز تهددها "سنكشف حقيقتها"

شاهد: رانيا يوسف تحذّر من التواصل معها.. ما السبب؟

شاهد: رانيا يوسف تحذّر من التواصل معها.. ما السبب؟

شاهد: وفاء الكيلاني تثير الجدل بإطلالة جديدة وتضع تعليقاً غامضاَ

شاهد: وفاء الكيلاني تثير الجدل بإطلالة جديدة وتضع تعليقاً غامضاَ

شاهد: عادل إمام يثير الجدل بظهوره بلحية بيضاء لأول مرة

شاهد: عادل إمام يثير الجدل بظهوره بلحية بيضاء لأول مرة

شاهد رد فعل أسما منير على شائعات دخولاها بعلاقة حب جديدة بعد طلاقها

شاهد رد فعل أسما منير على شائعات دخولاها بعلاقة حب جديدة بعد طلاقها

ما حقيقة عودة عبلة كامل للتمثيل؟

ما حقيقة عودة عبلة كامل للتمثيل؟

شاهد: أصالة تثير الضجة و مواقع التواصل الاجتماعي بصراخها

شاهد: أصالة تثير الضجة و مواقع التواصل الاجتماعي بصراخها

بعد قرارها الأخير.. شاهد كيف ردت مي حلمي على منتقديها

بعد قرارها الأخير.. شاهد كيف ردت مي حلمي على منتقديها

شاهد كيف أحيا هاني شاكر ذكرى وفاة ابنته

شاهد كيف أحيا هاني شاكر ذكرى وفاة ابنته

عربي

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جازان بالسعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جازان بالسعودية

السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر

السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر

فرنسا تتبرع لتونس بـ 325 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا)

فرنسا تتبرع لتونس بـ 325 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا)

إيداع الرئيس الموريتاني السابق بالسجن

إيداع الرئيس الموريتاني السابق بالسجن