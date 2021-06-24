كورونا عالميًا: 3 ملايين و908 آلاف وفاة و180 مليونا و374 ألف إصابة

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ 3 ملايين ونحو 908 آلاف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 180 مليونا وما يقارب من 374 ألف إصابة، تعافى منهم 165 مليونا وما يزيد عن 100 ألف مريض.وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 430 ألف و351 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,702 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (2,343 وفاة)، والهند (978 وفاة)، والأرجنتين (705 وفيات)، وكولومبيا (645 وفاة)، وروسيا (548 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (114,139 إصابة)، والهند (54,319 إصابة)، وكولومبيا (29,995 إصابة)، والأرجنتين (27,319 إصابة)، وروسيا (17,594 إصابة).ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا (618,294 وفاة)، والبرازيل (507,240 وفاة)، والهند (392,014 وفاة)، والمكسيك (231,847 وفاة)، وبيرو (191,073 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،449,004 إصابات)، والهند (30,082,778 إصابة)، والبرازيل (18,170,778 إصابة)، وفرنسا (5,762,322 إصابة)، وتركيا (5,387,545 إصابة).