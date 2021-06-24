اشتية يفتتح امتحان الثانوية العامة من بيتا في نابلس

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، امتحان الثانوية العامة من مدرسة بيتا الثانوية للبنات، جنوب شرق نابلس.ونقل اشتية خلال تفقده قاعات الامتحان في مدرسة بيتا، بحضور محافظ نابلس ابراهيم رمضان، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومدراء الأجهزة الأمنية، تحيات الرئيس محمود عباس للطلبة وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في الامتحانات.وقال رئيس الوزراء "اردنا أن نطلق الامتحان من بيتا الصامدة، التي تواجه الاستيطان بشجاعة".وأشاد بالإجراءات الوقائية وباتباع البروتوكول الصحي وكافة الترتيبات التي جهزت لها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الجهات المعنية والاجهزة الأمنية.وتوجه اليوم 84598 طالبا وطالبة في جميع أنحاء الوطن، بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج، إلى قاعات الامتحان، موزّعين على 896 قاعة.ونظم الامتحان وفق قواعد البروتوكول الصحي؛ وبما يراعي معايير التباعد الجسدي، والوقاية والسلامة للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء.