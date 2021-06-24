الديك يكرم ممثلة (يونيسيف) الخاصة بفلسطين إيتونا إيكول بمناسبة انتهاء مهام عملها

رام الله - دنيا الوطنكرم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك اليوم، في مقر الوزارة، ممثلة (يونيسيف) الخاصة بفلسطين إيتونا إيكول بمناسبة انتهاء مهام عملها، وحضر حفل التكريم الوكيل المساعد للتنمية المجتمعية أنور حمام، ومدير عام الأسرة والطفولة محمد القرم، ومنال أبو رمضان مدير عام التخطيط والتطوير والمشاريع في الوزارة.وثمن الديك الدور الهام والجهود التي تبذلها منظمة اليونيسيف في دولة فلسطين، وكذلك الدعم المتواصل عبر برامجها المختلفة مع وزارة التنمية الاجتماعية فيما يخص قطاع الطفولة.وشكر إيتونا على جهودها التي بذلتها خلال فترة عملها في اليونيسف، واهتمامها بدعم قطاع الطفولة خاصة في ظل حالة الطوارئ وتحديات جائحة (كورونا)، متمنياً لها دوام التوفيق في مهامها الجديدة وحياتها المهنية.من جانبها، أكدت إيتونا اعتزازها بالعمل في فلسطين، معربة عن تأثرها بمعاناة الشعب الفلسطيني وأطفاله، كما ثمنت الدور الكبير التي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة وغزة في مجال حماية الطفولة والخدمات التي تقدمها في هذا المجال. وشددت على أن منظمتها تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الطفولة في فلسطين انسجاما مع القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الأطفال نظراً لخصوصية الوضع في فلسطين، معبرة عن اعتزاها بالشراكة والعمل مع طواقم وزارة التنمية الاجتماعية في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها.