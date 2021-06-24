دولي

روسيا تتوعد بريطانيا وأمريكا بقصف أي مدمرة تخترق الحدود

روسيا تتوعد بريطانيا وأمريكا بقصف أي مدمرة تخترق الحدود
رام الله - دنيا الوطن
حذرت روسيا من أن الحوادث مثل واقعة خرق مدمرة Defender البريطانية حدودها قبالة القرم تهدد بـ"عواقب في غاية الوخامة"، متعهدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان أمنها.

ووفق موقع (سبوتنيك) فقد حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين اليوم الخميس "كل من ينتهك حدود روسيا تحت ذريعة حرية الملاحة" من اتخاذ مثل هذه الخطوات الاستفزازية، مضيفا: "أمن بلدنا على سلم الأولويات".

وتابع ردا على سؤال عن الخطوات التي تستطيع روسيا اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، لاسيما مع الشركاء الأمريكيين: "يمكننا أن ندعو إلى سيادة العقلانية ونطالب باحترام القانون الدولي وإذا لم ينفع ذلك فيمكننا أن نقصف وليس خط مسار الهدف بل والهدف نفسه، إذا لم يفهم زملاؤنا (مطالبنا)".

ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق قوات للجيش الروسي طلقات تحذيرية باتجاه مدمرة Defender البريطانية بعد أن خرقت هذه السفينة حدود روسيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

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