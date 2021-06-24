"المنظمات الأهلية" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فورا بشأن مقتل الناشط بنات





وجاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفيما يلي تفاصيله:



تشجب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بأشد العبارات ما جرى بحق الناشط نزار بنات 43 عاما من الخليل اثناء اعتقاله، والاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل الأجهزة الأمنية مما ادى الى وفاته بحسب ما افادت عائلته، وتحمل الاجهزة الامنية، والمستوى الذي اصدر قرار الاعتقال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما جرى.



ان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، وهي تحذر من استمرار تغول السلطة، واطلاق ايدي الاجهزة الامنية سيحولها لنظام بوليسي تحكمه منظمومة القمع، والاستخفاف بحياة الناس، وكرامتهم في واقع الاحتلال الذي ينهش ارضنا، ويدمر مقومات بقاء الشعب الفلسطيني، ووجوده في ظل تصاعد الاجراءات الاحتلالية في القدس المحتلة، وارجاء الضفة الغربية فانها تدعو وتؤكد على ما يلي :



- تشكيل لجنة تحقيق محايدة فورا للوقوف على حقيقة ما جرى مع الناشط بنات ومنحها الصلاحيات الكاملة للعمل، والتقصي، واصدار تقريرها على الملأ باسرع وقت ممكن على ان يسبق ذلك توقيف القوة الامنية التي اقتحمت منزل الناشط بنات الى حين صدور التقرير .



- اتخاذ القرارات، والتدابير الفورية من قبل رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس لوقف كل التعديات على الحقوق المدنية، والحريات العامة، وكرامة المواطن، وحث الاجهزة الامنية على التقيد بالتعليمات التي من شانها صون، وحماية حقوق المواطن بعيدا عن كل اشكال التخويف، والتهريب.



- الدعوة لاطلاق حوار وطني داخلي بمشاركة جميع الاطراف من مكونات سياسية، ومجتمعية، وفعاليات شعبية، ورسمية لوضع مدونة سلوك وطنية واهلية تحدد اطار العمل، ويعاقب كل ما يخالف مضمونها صونا للنسيج الاجتماعي، والوطني، وانسجاما مع ما تقتضيه المرحلة بالغة الخطورة، والتحديات التي نعيشها التي تتطلب توحيد الجهود في مواجهة سياسات الاحتلال.



- تدعو جميع الاطراف الى اقصى درجات ضبط النفس، وتفويت الفرصة على كل من يحاول استغلال ما جرى لتنفيذ مخططات تمس الامن الداخلي، وزعزعة السلم الاهلي، واستقرار المجتمع، والعمل بروح المسؤولية الوطنية، وتقاليد العمل الطويل من اجل محاصرة ما جرى وتطبيق القانون، والاحتكام لنصوصه في معالجة هذه القضية، وكل القضايا ذات العلاقة .



رام الله - دنيا الوطنطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميٍس، بتشكيل لجنة تحقيق فوراً، ومعاقبة المسؤولين عن مقتل الناشط نزار بنات.