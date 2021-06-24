الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت أسرى محررون

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية بما فيها القدس، وطالت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون.ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا وداهمت عدة منازل واعتقلت الشابين مهند العيساوي، وسفيان داوود، عقب دهم منزلي ذويهما.وصادرت قوات الاحتلال إطارات مطاطية بالقرب من سوق الخضار المركزي في البلدة، وسط إطلاق نار في المنطقة.واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد محمود غسان عودة، وزيد فؤاد خضير عودة، عقب دهم منزليهما في بلدة حوارة.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب احمد محمد عمران، عقب مداهمة منزل ذويه في بلدة بورين جنوب نابلس.وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الزاوية غرب سلفيت، واعتقلت الشاب خليل عبد الكريم شقير (26 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شادي بسام أبوشارب، فوزي عباس، ومحمد أمين شعث، بعد دهم وتفتيش منازلهم.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر، عضو الهيئة الادارية لجمعية الاسرى والمحررين، سعد عبد الله نواورة (39 عاما)، والأسير المحرر أحمد عطا تايه (27 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما في منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم وفتشتهما.ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في منطقة "النشاش" المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت مناطق خلة العين، والباطن، وصافا، ووسط بلدة بيت أمر، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: خالد محمود علي صافي الصليبي (19 عاما)، ومحسن محمد محسن زعاقيق (22 عاما)، ووحيد حمدي زامل ابو مارية (32 عاما).وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: محمد محسن عوض، ويوسف اخليل.ويذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء، تسعة مواطنين بينهم ثلاثة فتية من بيت أمر.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد السلام جمال سلامة زباطة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال حي الشهيـد محمد عبيد في بلدة العيساوية.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.