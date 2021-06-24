شؤون فلسطينية

فيديو.. "التعليم" بغزة تطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021

فيديو.. "التعليم" بغزة تطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الخميس،  امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.

وانطلقت، صباح اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة في جميع أنحاء الوطن، بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج، حيث توجه 84598 طالبا وطالبة إلى قاعات الامتحان، موزّعين على 896 قاعة.

ويبلغ العدد الكلي للعاملين نحو 25 ألفًا، موزّعين ما بين مراقب ومصحّح وإداري وفنّي وعامل في الامتحان.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، د.زياد ثابث، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، انطلق اليوم في فلسطين امتحانات الثانوية العامة لأكثر من 86 ألف طالب وطالبة.

وأضاف: في قطاع غزة، قامت وزارة التربية والتعليم بجميع الترتيبات الخاصة، في ظل الأوضاع التي عانى منها القطاع، وتحديداً تفشي فيروس (كورونا)، بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث استشهد اثنان من الطلبة خلال هذا العدوان.


 


















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