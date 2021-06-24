الصحة بغزة تنشر التقرير الوبائي لمستجدات فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الخميس، بعد إجراء 940 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": "تم تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعافي 154 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، لا يوجد حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية".وأكدت على أن إجمالي تراكمي للمصابين 113607 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 2818 حالة، إجمالي المتعافين 109733 حالة.ونوهت إلى أن إجمالي الوفيات 1056 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 66 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، ذكرت: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخصا، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 63743 شخصا".