الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: سنشارك في تشريح جثمان "نزار بنات" من خلال طبيب شرعي

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم": إنها تنظر بخطورة بالغة لحادثة وفاة الناشط نزار بنات المرشح السابق عن قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي (44 عاماً) والذي أعلن خبر وفاته بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل قوة أمنية كبيرة عند الساعة الثالثة فجر اليوم في المنطقة الجنوبية من الخليل.وفي بيان صحفي نشرته اليوم الأربعاء، قالت الهيئة إنها باشرت بالتحقيق وجمع المعلومات حول حادثة الوفاة وستشارك في تشريح الجثمان من خلال طبيب شرعي منتدب من قبل الهيئة، وستعلن نتائج التحقيق التي تتوصل اليها فوراً.وعبر صفحتها بموقع (فيسبوك) قالت مؤسسة الحق: إنها والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تقوم بالمتابعة والتحقيق في ظروف وفاة المواطن نزار بنات الذي ألقي القبض عليه من قبل قوة مشتركة من أجهزة الأمن الفلسطينية في المنطقة الجنوبية الشرقية، جبل جوهر، من مدينة الخليل والذي أعلن عن وفاته بعد وقت قصير من إلقاء القبض عليه صباح اليوم.وأضافت مؤسسة الحق: أن العائلة طلبت من المؤسستين مساعدتها في اختيار طبيب شرعي يمثل الأسرة وقامت الهيئة المستقلة بانتداب الدكتور سمير أبو زعرور، أخصائي الطب الشرعي، وتمّ اعتماده من قبل المؤسستين كطبيب يمثل الأسرة في المشاركة بالصفة التشريحية. ستقوم المؤسستين بإصدار بيان مشترك بعد الانتهاء من الصفة التشريحية واستكمال معلومات البحث الميداني التوثيقية.بدوره، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: نعبر عن صدمتنا البالغة من ملابسات وفاة الناشط السياسي نزار بنات.