شؤون فلسطينية

مزارعو غزة يتوقفون عن تسويق الخضروات للضفة الغربية بشكل كامل

مزارعو غزة يتوقفون عن تسويق الخضروات للضفة الغربية بشكل كامل
رام الله - دنيا الوطن
توقف مزارعو وتجار قطاع غزة، صباح اليوم عن تسويق جميع أصناف الخضروات للضفة الغربية، بشكل كامل، نتيجة لعراقيل الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، واشتراطاته التعجيزية المتمثلة في تغيير معايير تسويق بعض المنتجات الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وفي التفاصيل قرر المزارعون والتجار بغزة العزوف بشكل كامل عن تسويق جميع أنواع الخضروات المنتجة في قطاع غزه للشق الاخر من الوطن، وذلك بعد أن وضع الاحتلال شرطاً تعجيزي للسماح بتسويق محصول البندورة للضفة الغربية والذي تمثل في نزع الغطاء الأخضر البندورة (القمعة) عن كل حبه يتم دخولها للمحافظات الشمالية.

ويعتبر محصول البندورة أهم محصول تسويقي، والذي يتربع على عرش المحاصيل التسويقية، والذى بدون وجوده ضمن قائمة الخضروات المعدة للتصدير، يصعب تسويق باقي أصناف الخضروات، الأمر الذي يكبد المزارعين خسائر فادحه لا يمكنها تحملها.

يذكر أن قطاع غزة يُسوق للضفة والخارج خمسة عشر صنفاً من المنتجات الزراعية مثل ( البندورة، البطاطس، الخيار ، الفلفل الحار، الحلو، الكوسا و الباذنجان ..الخ).

وجددت وزارة الزراعة دعوتها لكافة المؤسسات والجهات الدولية والعربية بالوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على رفع القيود عن تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، والعمل على إدخال مدخلات الإنتاج لضمان استمرار العملية الزراعية في
القطاع.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تولد لدى المزارعين نوايا للعزوف عن الزراعة في ظل تدني الأسعار المحلية ومنع الاحتلال السماح لمنتجاتهم بالتسويق للضفة الغربية والتصدير للدول العربية، فضلاً عن منع إدخال مستلزمات الإنتاج، محذرة من أن استمرار هذا الوضع، سوف ينعكس على السلة الغذائية للمواطنين في القطاع.

أخبار ذات صلة

حماس تُعلق على حادثة وفاة الناشط &#34;نزار بنات&#34; بعد اعتقاله من الأجهزة الأمنية

حماس تُعلق على حادثة وفاة الناشط "نزار بنات" بعد اعتقاله من الأجهزة الأمنية

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فورا بشأن مقتل الناشط بنات

"المنظمات الأهلية" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فورا بشأن مقتل الناشط بنات

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت أسرى محررون

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت أسرى محررون

فيديو.. &#34;التعليم&#34; بغزة تطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021

فيديو.. "التعليم" بغزة تطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021

الصحة بغزة تنشر التقرير الوبائي لمستجدات فيروس (كورونا)

الصحة بغزة تنشر التقرير الوبائي لمستجدات فيروس (كورونا)

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: سنشارك في تشريح جثمان &#34;نزار بنات&#34; من خلال طبيب شرعي

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: سنشارك في تشريح جثمان "نزار بنات" من خلال طبيب شرعي

اشتية يستقبل ممثل جمهورية ألمانيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل ممثل جمهورية ألمانيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

(واللا): عدم التقدم في أي ملف بين إسرائيل وحماس سيصعد الأمور غدًا

(واللا): عدم التقدم في أي ملف بين إسرائيل وحماس سيصعد الأمور غدًا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فورا بشأن مقتل الناشط بنات

"المنظمات الأهلية" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فورا بشأن مقتل الناشط بنات

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت أسرى محررون

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت أسرى محررون

اشتية يستقبل ممثل جمهورية ألمانيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل ممثل جمهورية ألمانيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

(أونروا) تستضيف وفداً رفيع المستوى من &#34;قطر للتنمية&#34; للاطلاع على دعم قطر لقطاع التعليم

(أونروا) تستضيف وفداً رفيع المستوى من "قطر للتنمية" للاطلاع على دعم قطر لقطاع التعليم

الاحتلال يهدم شقة سكنية بالعيسوية في القدس

الاحتلال يهدم شقة سكنية بالعيسوية في القدس

نقابة الصحفيين تنعى نقيبها السابق عبد الناصر النجار

نقابة الصحفيين تنعى نقيبها السابق عبد الناصر النجار

&#34;الإحصاء&#34; ينشر مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة

"الإحصاء" ينشر مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة

نقابة الصحفيين تنعى نقيبها السابق عبد الناصر النجار

نقابة الصحفيين تنعى نقيبها السابق عبد الناصر النجار

منوعات

شاهد: فنانة تونسية تقلد سعاد حسني بطريقة لافتة

شاهد: فنانة تونسية تقلد سعاد حسني بطريقة لافتة

شاهد: ابنة طليق ياسمين عبد العزيز تهددها &#34;سنكشف حقيقتها&#34;

شاهد: ابنة طليق ياسمين عبد العزيز تهددها "سنكشف حقيقتها"

شاهد: رانيا يوسف تحذّر من التواصل معها.. ما السبب؟

شاهد: رانيا يوسف تحذّر من التواصل معها.. ما السبب؟

شاهد: وفاء الكيلاني تثير الجدل بإطلالة جديدة وتضع تعليقاً غامضاَ

شاهد: وفاء الكيلاني تثير الجدل بإطلالة جديدة وتضع تعليقاً غامضاَ

شاهد: عادل إمام يثير الجدل بظهوره بلحية بيضاء لأول مرة

شاهد: عادل إمام يثير الجدل بظهوره بلحية بيضاء لأول مرة

شاهد رد فعل أسما منير على شائعات دخولاها بعلاقة حب جديدة بعد طلاقها

شاهد رد فعل أسما منير على شائعات دخولاها بعلاقة حب جديدة بعد طلاقها

ما حقيقة عودة عبلة كامل للتمثيل؟

ما حقيقة عودة عبلة كامل للتمثيل؟

شاهد: أصالة تثير الضجة و مواقع التواصل الاجتماعي بصراخها

شاهد: أصالة تثير الضجة و مواقع التواصل الاجتماعي بصراخها

بعد قرارها الأخير.. شاهد كيف ردت مي حلمي على منتقديها

بعد قرارها الأخير.. شاهد كيف ردت مي حلمي على منتقديها

شاهد كيف أحيا هاني شاكر ذكرى وفاة ابنته

شاهد كيف أحيا هاني شاكر ذكرى وفاة ابنته

عربي

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جازان بالسعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جازان بالسعودية

السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر

السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر

فرنسا تتبرع لتونس بـ 325 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا)

فرنسا تتبرع لتونس بـ 325 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا)

إيداع الرئيس الموريتاني السابق بالسجن

إيداع الرئيس الموريتاني السابق بالسجن