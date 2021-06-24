شؤون فلسطينية

(واللا): عدم التقدم في أي ملف بين إسرائيل وحماس سيصعد الأمور غدًا

(واللا): عدم التقدم في أي ملف بين إسرائيل وحماس سيصعد الأمور غدًا
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (واللا): إنه نظرًا لاستمرار الوضع المتوتر مع حركة حماس، وعدم التقدم في أي ملف من الملفات العالقة، بالاضافة لوقوف حماس حائرة بين مصر و"إسرائيل"، قد يقود ذلك الأطراف إلى صدامات غدا الجمعة خلال المظاهرات على السياج الحدودي لقطاع غزة.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه رغم ذلك المؤسسة الأمنية يقدرون أن حماس لن تسارع في قلب الطاولة رأسًا على عقب من خلال إطلاق الصواريخ، بل ستبدأ أولا بالمظاهرات العنيفة على السياج الحدودي غدًا الجمعة.

 ووفقا لهذا التقييم سيعقد وزير الجيش بيني غانتس غدًا الجمعة جلسة مشاورات أمنية يشارك فيها كل من نائب رئيس الأركان "أيال زامير" القائم بأعمال رئيس الأركان المتواجد حاليًا في زيارة رسمية للولايات المتحدة، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية أمان "تامير هايمن" ومنسق أعمال الحكومة في المناطق اللواء "غسان عليان" وسيتقرر في هذه الجلسة اتخاذ خطوات من أجل تهدئة الوضع في المنطقة الحدودية مع غزة.

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