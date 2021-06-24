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شؤون فلسطينية

عائلة نزار بنات: الأجهزة الأمنية اغتالته مع سبق الإصرار والترصد

عائلة نزار بنات: الأجهزة الأمنية اغتالته مع سبق الإصرار والترصد
نزار بنات
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت عائلة الناشط نزار بنات، اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بـ "اغتياله" عقب اعتقاله فجر اليوم.

وقالت العائلة في بيان لها: "تم اغتيال نزار بنات بشكل متعمد من قبل الأجهزة الأمنية، وتعرض للضرب المبرح بالعصي وقطع حديدية على رأسه خلال الاعتقال".

وأشارت إلى أن قوة أمنية مشتركة من الأمن الوقائي والمخابرات فجرت باب المنزل واقتحمته بوحشية، وانهالت بالضرب المبرح ضد نزار بنات وخرج وهو يمشي على أقدامه، قبل أن يتم اغتياله.

وحملت العائلة مسؤولية اغتيال نزار بنات للسلطة الفلسطينية، وأنها تعمدت قتله وليس اعتقاله.

بدوره، قال عمار بنات ابن عم نزار: "في تمام الساعة 3:30 فجراً داهمت قوة أمنية مكونة من 25 عنصراً منزل نزار، وقاموا بتوجيه ضربات مؤلمة على رأسه بوساطة الهراوات، وقاموا بإفراغ 3 علب غاز بوجهه وتعريته من ملابسه وشتمه والضرب بالأيدي حتى سالت منه الدماء".

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