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شؤون فلسطينية

المالكي يودع القنصل البلجيكي العام بمناسبة انتهاء مهامها

المالكي يودع القنصل البلجيكي العام بمناسبة انتهاء مهامها
رام الله - دنيا الوطن
وَدّع وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، الأربعاء في مقر الوزارة ، القنصل البلجيكي العام في القدس السيدة دانييل هافين بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية لدى دولة فلسطين.

أشاد الوزير المالكي بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، حيث شهدت فترة عملها لدى فلسطين زيارات رسمية متبادلة بين البلدين، كما أثنى المالكي على الجهود التي بذلتها السيدة هافين في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين بلجيكا وفلسطين. وتطرق المالكي للموقف البلجيكي الداعم لحقوق شعبنا وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وموقفهم الرافض للاستيطان وخطط الضم، إضافة لمواقف البرلمان البلجيكي الداعم للقضية الفلسطينية، وتصويت الحكومة البلجيكية لصالح القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية. داعياً الحكومة البلجيكية للاعتراف بدولة فلسطين من أجل حماية حل الدولتين وتكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبها، شكرت هافين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية والقيادة الفلسطينية على الدعم والتقدير الذي تلقته من الجهات المسؤولة كافة طيلة فترة عملها، مؤكدةً على حرص بلادها على تنمية وتطوير العلاقات مع دولة فلسطين تعبيراً عن الموقف البلجيكي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأجاب الوزير على عديد الاستفسارات التي تقدمت بها القنصل البلجيكي حول عديد القضايا التي تهمها والمرتبطة بالوضع العام على الأرض بما فيها الأوضاع في القدس، والجهود الدولية لإحياء المفاوضات والدور الأمريكي منها، اضافة الى عملية اعادة الاعمار.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة د. أمل جادو شكعة، ورئيس المراسم السفيرة عبير الرمحي، وسكرتير ثالث صوفيا دعيبس من وحدة الاعلام.

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