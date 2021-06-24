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شؤون فلسطينية

"الإحصاء" ينشر مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة

"الإحصاء" ينشر مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.80% خلال شهر أيار 2021 مقارنة بشهر نيسان 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 111.14 مقارنة بـ 110.26 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.37%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.79% خلال شهر أيار 2021 مقارنة بشهر نيسان 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 110.70 مقارنة بـ 109.84 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.30%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.53% خلال شهر أيار 2021 مقارنة بشهر نيسان 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 111.95 مقارنة بـ 110.26 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 2.40%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.25% خلال شهر أيار 2021 مقارنة بشهر نيسان 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.19 مقارنة بـ 107.92 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وسجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.37%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.10%، في حين سجلت أسعار مجموعتي: تكاليف تشغيل معدات وصيانة، وتكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.13% خلال شهر أيار 2021 مقارنة بشهر نيسان 2021، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 120.43 مقارنة بـ 119.09 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.49%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.40 مقارنة بـ 112.60 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.56%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 122.72 مقارنة بـ 122.03 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.30% خلال شهر أيار 2021 مقارنة بشهر نيسان 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.51 مقارنة بـ 109.19 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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