شاهد: الشرطة بغزة تشرع بتأمين اختبارات الثانوية العامة





وتنطلق، صباح اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة في جميع أنحاء الوطن، بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج، حيث توجه 84598 طالبا وطالبة إلى قاعات الامتحان، موزّعين على 896 قاعة.















رام الله - دنيا الوطنشرعت الشرطة، بغزة، صباح اليوم الخميس، في تأمين سير اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي"، التي بدأت في جميع محافظات القطاع وتنتهي بتاريخ 12 يوليو/تموز القادم.ومنذ ساعات الصباح الأولى، نشرت الشرطة العناصر والأطقم المختصة؛ لتأمين 218 لجنة مخصصة لعقد الامتحانات، وتأمين نقل أوراق الاختبار في جميع محافظات القطاع.وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، بغزة، إياد البزم أن الشرطة بدأت صباح اليوم تأمين اختبارات الثانوية العامة، وفق خطة مسبقة كما كل عام لتوفير الأجواء الملائمة للطلبة طوال فترة تقديم الامتحانات.وقال البزم في تصريح لموقع وزارة (الداخلية): "منذ صباح اليوم بدأت الشرطة بتوفير كافة الأجواء الملائمة للجان الامتحانات ومراكز التصحيح والكونترول في محافظات قطاع غزة كافة.وأكد البزم أن الداخلية "تُولي اختبارات الثانوية العامة أهمية لما لها من اهتمام لدى أبناء شعبنا؛ حتى نخرج بمظهر حضاري بعملية منظمة لتقديم الاختبارات يفخر بها شعبنا".