محامي نزار بنات: تحويل جثمان نزار للتشريح من أجل معرفة سبب الوفاة

رام الله - دنيا الوطنقال شاكر طميزي، محامي الناشط والمرشح لانتخابات التشريعي، نزار بنات، صباح الخميس، إن جثمان موكله سيحول للتشريح للوقوف على سبب الوفاة.وأضاف طميزي، في تصريحات لإذاعة (علم) المحلية، أن موكله تم اعتقاله من قبل قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق نزيهة لمعرفة ما حدث.وأشار إلى، أن موكله تم نقله بعد ساعة من اعتقاله، إلى مستشفى الخليل الحكومي وأعلن عن وفاته بسبب تدهور صحته، لافتاً إلى أن جثمانه لا يزال في المستشفى.من جانبها، قالت عائلة الناشط نزار بنات، إن نزار تعرض للضرب المبرح من قبل 20 عنصراً من الأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله فجراً.وأضافت، في تصريحات لوكالة (صفا) المحلية، أن الأجهزة الأمنية اخذته إلى جهة غير معلومة قبل أن يعلن عن وفاته، بحسب قولها.