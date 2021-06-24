بعد ارتفاع المنحنى الوبائي.. توقعات في إسرائيل بإعادة وجوب ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة قريباً



وتشير آخر المعطيات الى أن 30 ألف شخص في إسرائيل يخضعون حاليا للحجر الصحي، وفي ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن يعاد قريبًا وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.



وقد أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، هذا الأسبوع، بتطعيم الصِبْية ضد الفيروس، لكي تصل إسرائيل إلى حالة المناعة المجتمعية المسماة "مناعة القطيع".



وكان المدير العام لوزارة الصحة حيزي ليفي، قد قال في إيجاز لوسائل الإعلام مساء أمس: إن الوزارة تكتفي في المرحلة القريبة بتوصية صناع القرار بإلزام الجمهور بارتداء كِمَامَات في الأماكن المغلقة فقط وليس المفتوحة، وذلك عقب انتشار الطفرة الهندية لفيروس (كورونا) في إسرائيل.



وأضاف ليفي أنه تقرر إلزام أشخاص مطعمين ومتعافين عادوا من ستة بلدان تصنف حمراء بالخضوع للحجر الصحي في مسعى لحصر انتشار هذه السلالة.



هذا وأوضحت رئيسة الخدمات الصحية في وزارة الصحة د. شارون الروعي برايس، أن الأنظمة تقضي بوجوب ارتداء كمامات في أماكن مغلقة يحضرها 100 شخص وما فوق.





وأضافت ان الوزارة تعكف على اعداد خطة تشمل خطوات تدريجية للحيلولة دون ارتفاع المنحنى الوبائي.



رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الخميس، إن ارتفاع المنحنى الوبائي، مستمر في إسرائيل، حيث يفوق عدد حالات (كورونا) النشطة، 600، ويقارب عدد الحالات الخطيرة 30 حالة.