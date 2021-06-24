قطاع غزة: تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، عن حالة الطرق لهذا الصباح اليوم الخميس.وقالت: إن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منوهة لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تسعة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.