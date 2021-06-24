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شؤون فلسطينية

محافظ الخليل: وفاة الناشط نزار بنات عقب اعتقاله من قبل أجهزة الأمن

محافظ الخليل: وفاة الناشط نزار بنات عقب اعتقاله من قبل أجهزة الأمن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، صباح اليوم الخميس، وفاة الناشط والمرشح على قائمة "تجمع الحرية والكرامة"، نزار بنات، بعد تدهور صحته عقب اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية بناء على مذكرة إحضار من النيابة العامة.

وأضاف البكري، في بيان صحفي، أن قوة من الأجهزة الأمنية قامت فجر اليوم باعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات، بناء على مذكرة احضار من النيابة العامة، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية.

وتابع محافظ الخليل:، إلى أنه تم تحويله فوراً إلى مستشفى الخليل الحكومي وتمت معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أن المواطن المذكور متوفي وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت إجراءاتها حسب الأصول.

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