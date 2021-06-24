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شؤون فلسطينية

الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على فلسطين

الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تؤثر كتلة هوائية حارة وجافة على البلاد لذا يكون الجو جافاً في معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق ، الرياح  غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم السبت، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-19 31-20 31-20 بيت لحم 30-19 31-20 31-20
رام الله والبيرة 29-18 30-19 30-19 طولكرم 31-20 32-21 32-21
نابلس 31-20 32-21 32-21 قلقيلية 31-20 32-21 32-21
جنين 33-21 34-22 34-22 سلفيت 30-19 31-20 31-20
طوباس 34-22 35-23 35-23 روابي 31-20 32-21 32-21
الخليل 29-18 30-19 30-19 غزه 30-21 31-22 31-22
أريحا 39-25 40-26 40-26 خانيونس 30-21 31-22 31-22
الأغوار الشمالية 37-23 38-24 38-24 رفح 31-20 32-21 32-21

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