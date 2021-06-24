شؤون فلسطينية

الخارجية: المملكة الأردنية تعتمد شهادة التطعيم الصادرة عن دولة فلسطين

الخارجية: المملكة الأردنية تعتمد شهادة التطعيم الصادرة عن دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أن الحكومة الأردنية والسلطات المختصة في المملكة اعتمدت شهادة التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية في بيان صد عنها، مساء الأربعاء، أن العمل جار حاليا لاعتماد آلية خاصة لتسهيل إجراءات مغادرة المواطنين الحاصلين على شهادة تطعيم مكتملة الجرعات إلى أراضي المملكة، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من الجهات الأردنية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا على جميع الخطوات والقرارات التي تتخذها لتسهيل حركة وسفر المواطنين الكرام.

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