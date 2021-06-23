الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، 5 مواطنين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة، واعتقلت الشقيقين عبد الفتاح وعنان الفاخوري وعمهما صائب الفاخوري، من باب حطة، عقب مداهمة منزل العائلة وتفتيشه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حذيفة عابدين وأنس أبو شوشة من باب المجلس في القدس، واعتدت على الشاب حذيفة أثناء عملية الاعتقال.