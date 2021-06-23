شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي يعلن موعد فتح الأسواق الشعبية بقطاع غزة.. وهذه الآلية

الإعلامي الحكومي يعلن موعد فتح الأسواق الشعبية بقطاع غزة.. وهذه الآلية
رام الله - دنيا الوطن
اكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنه تقرر القيام بحملة تطعيم لكافة أصحاب البسطات العاملة في الأسواق الشعبية، وذلك تمهيداً لإعادة فتحها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، 29 حزيران/ يونيو 2021، وفقاً لبروتوكول خاص أعدته وزارة الصحة.

وأشار المكتب الاعلامي الحكومي في تصريح، مساء اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في ضوء استقرار الواقع الوبائي، وبعد دراسة وتقييم موضوع الأسواق الشعبية من جهات الاختصاص الحكومية.

وقال: "تتابع طواقم التفتيش والمتابعة وشرطة البلديات الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بذلك حرصاً على السلامة العامة".

وأوضح المكتب الاعلامي الحكومي، أن حملة التطعيم للعاملين في هذه الاسواق، تبدأ يوم غدٍ الخميس، في كافة المراكز الصحية التي تقدم خدمة التطعيم على مستوى قطاع غزة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يسمح بمباشرة العمل إلا لمن تلقى التطعيم وإرفاق الشهادة الطبية الممنوحة له، وبالترتيب مع البلديات بدء من الموعد المحدد أعلاه.

أخبار ذات صلة

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين السابق عبد الناصر النحار

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين السابق عبد الناصر النحار

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة

الاقتصاد بغزة: إحالة 23 تاجرًا للنائب العام لرفعهم الأسعار

الاقتصاد بغزة: إحالة 23 تاجرًا للنائب العام لرفعهم الأسعار

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية

الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية

وزارة التعليم العالي المصرية توضح تفاصيل إعفاء طلبة غزة الوافدين من رسوم القسط الثاني

وزارة التعليم العالي المصرية توضح تفاصيل إعفاء طلبة غزة الوافدين من رسوم القسط الثاني

(أكسيوس) عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين: إسرائيل تهدد بوقف عملية إعادة إعمار غزة

(أكسيوس) عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين: إسرائيل تهدد بوقف عملية إعادة إعمار غزة

مركز حقوقي: إجمالي مخلفات العدوان على غزة 700 جسم مشبوه وذخيرة منفجرة وغير منفجرة

مركز حقوقي: إجمالي مخلفات العدوان على غزة 700 جسم مشبوه وذخيرة منفجرة وغير منفجرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين السابق عبد الناصر النحار

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين السابق عبد الناصر النحار

الاحتلال يعتقل طفلا ويصيب آخرين بالاختناق خلال اقتحامه حديقة للأطفال جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل طفلا ويصيب آخرين بالاختناق خلال اقتحامه حديقة للأطفال جنوب نابلس

أبو الغيط يحذر: من دون مسار سلمي جاد سينفجر الوضع مجددا في فلسطين

أبو الغيط يحذر: من دون مسار سلمي جاد سينفجر الوضع مجددا في فلسطين

«الديمقراطية&#34;: اعتداء الاحتلال على منزل عائلة الشهيد عمر القاسم بالشيخ جراح مؤشر شديد الخطورة

«الديمقراطية": اعتداء الاحتلال على منزل عائلة الشهيد عمر القاسم بالشيخ جراح مؤشر شديد الخطورة

&#34;ضربة لصيغ العمل الوطني&#34;.. حزب فلسطيني يهاجم اجتماع الفصائل بغزة أمس

"ضربة لصيغ العمل الوطني".. حزب فلسطيني يهاجم اجتماع الفصائل بغزة أمس

قيادي بـ (حماس): أهالي بيتا يصرّون على الدفاع عن أراضيهم واجتثاث المستوطنات

قيادي بـ (حماس): أهالي بيتا يصرّون على الدفاع عن أراضيهم واجتثاث المستوطنات

طالع: إعلان كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

طالع: إعلان كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

أبو سنينة يُطلع السفير اللتواني على انتهاكات الاحتلال في الخليل

أبو سنينة يُطلع السفير اللتواني على انتهاكات الاحتلال في الخليل

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: رؤى الصبّان عن هدية زوجها &#34;كاد أن يُغمى عليا&#34;

شاهد: رؤى الصبّان عن هدية زوجها "كاد أن يُغمى عليا"

شاهد: أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الضجة بهذا الفيديو

شاهد: أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الضجة بهذا الفيديو

شاهد: أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بطريقة حزينة

شاهد: أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بطريقة حزينة

شاهد: مي حلمي تثير الجدل بقرار جديد بعد أزماتها الأخيرة

شاهد: مي حلمي تثير الجدل بقرار جديد بعد أزماتها الأخيرة

شاهد كيف ردت هيدي كرم على منتقدي طرافتها مع ابنها

شاهد كيف ردت هيدي كرم على منتقدي طرافتها مع ابنها

ما حقيقة حب سعاد حسني لعبدالحليم حافظ و زواجهما؟

ما حقيقة حب سعاد حسني لعبدالحليم حافظ و زواجهما؟

بعد بتر قدمه.. ما حقيقة اعتزال شريف دسوقي الفن؟

بعد بتر قدمه.. ما حقيقة اعتزال شريف دسوقي الفن؟

رغم الخلاف.. شاهد كيف دعم شقيق ياسمين عبد العزيز أخته ضد بوسي شلبي

رغم الخلاف.. شاهد كيف دعم شقيق ياسمين عبد العزيز أخته ضد بوسي شلبي

شاهد: جوزيف عطية يتعرّض لموقف محرج في الشارع.. وهذا ما حدث

شاهد: جوزيف عطية يتعرّض لموقف محرج في الشارع.. وهذا ما حدث

عربي

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جازان بالسعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جازان بالسعودية

السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر

السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر

فرنسا تتبرع لتونس بـ 325 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا)

فرنسا تتبرع لتونس بـ 325 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا)

إيداع الرئيس الموريتاني السابق بالسجن

إيداع الرئيس الموريتاني السابق بالسجن