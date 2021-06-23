الإعلامي الحكومي يعلن موعد فتح الأسواق الشعبية بقطاع غزة.. وهذه الآلية

رام الله - دنيا الوطناكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنه تقرر القيام بحملة تطعيم لكافة أصحاب البسطات العاملة في الأسواق الشعبية، وذلك تمهيداً لإعادة فتحها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، 29 حزيران/ يونيو 2021، وفقاً لبروتوكول خاص أعدته وزارة الصحة.وأشار المكتب الاعلامي الحكومي في تصريح، مساء اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في ضوء استقرار الواقع الوبائي، وبعد دراسة وتقييم موضوع الأسواق الشعبية من جهات الاختصاص الحكومية.وقال: "تتابع طواقم التفتيش والمتابعة وشرطة البلديات الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بذلك حرصاً على السلامة العامة".وأوضح المكتب الاعلامي الحكومي، أن حملة التطعيم للعاملين في هذه الاسواق، تبدأ يوم غدٍ الخميس، في كافة المراكز الصحية التي تقدم خدمة التطعيم على مستوى قطاع غزة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يسمح بمباشرة العمل إلا لمن تلقى التطعيم وإرفاق الشهادة الطبية الممنوحة له، وبالترتيب مع البلديات بدء من الموعد المحدد أعلاه.