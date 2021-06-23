عاجل

  • الإعلامي الحكومي: تقرر القيام بحملة تطعيم لأصحاب البسطات تمهيداً لفتح الأسواق يوم الثلاثاء 29 يونيو

شؤون فلسطينية

الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية

الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فقد صادقت سلطات الاحتلال على بناء وحدات ومشاريع استيطانية جديدة في مستوطنات: "يتسهار" و"إلكانا"، و"ميشور أدوميم"، و"كارني شومرون" و"كفار أدوميم"، المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الحديث يدور عن المصادقة على 31 خطة في "اللجنة الفرعية" التي تتخصص بالمصادقة على الخطط المفصلة للبناء في المستوطنات والأراضي المحتلة.

أخبار ذات صلة

الاقتصاد بغزة: إحالة 23 تاجرًا للنائب العام لرفعهم الأسعار

الاقتصاد بغزة: إحالة 23 تاجرًا للنائب العام لرفعهم الأسعار

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس

وزارة التعليم العالي المصرية توضح تفاصيل إعفاء طلبة غزة الوافدين من رسوم القسط الثاني

وزارة التعليم العالي المصرية توضح تفاصيل إعفاء طلبة غزة الوافدين من رسوم القسط الثاني

(أكسيوس) عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين: إسرائيل تهدد بوقف عملية إعادة إعمار غزة

(أكسيوس) عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين: إسرائيل تهدد بوقف عملية إعادة إعمار غزة

مركز حقوقي: إجمالي مخلفات العدوان على غزة 700 جسم مشبوه وذخيرة منفجرة وغير منفجرة

مركز حقوقي: إجمالي مخلفات العدوان على غزة 700 جسم مشبوه وذخيرة منفجرة وغير منفجرة

الاحتلال يعتقل طفلا ويصيب آخرين بالاختناق خلال اقتحامه حديقة للأطفال جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل طفلا ويصيب آخرين بالاختناق خلال اقتحامه حديقة للأطفال جنوب نابلس

الأسير خضر عدنان يعلق إضرابه عن الطعام مقابل الإفراج عنه الاثنين المقبل

الأسير خضر عدنان يعلق إضرابه عن الطعام مقابل الإفراج عنه الاثنين المقبل

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر نص قرار المحكمة العليا حول وقف انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين

"دنيا الوطن" تنشر نص قرار المحكمة العليا حول وقف انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلا ويصيب آخرين بالاختناق خلال اقتحامه حديقة للأطفال جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل طفلا ويصيب آخرين بالاختناق خلال اقتحامه حديقة للأطفال جنوب نابلس

أبو الغيط يحذر: من دون مسار سلمي جاد سينفجر الوضع مجددا في فلسطين

أبو الغيط يحذر: من دون مسار سلمي جاد سينفجر الوضع مجددا في فلسطين

«الديمقراطية&#34;: اعتداء الاحتلال على منزل عائلة الشهيد عمر القاسم بالشيخ جراح مؤشر شديد الخطورة

«الديمقراطية": اعتداء الاحتلال على منزل عائلة الشهيد عمر القاسم بالشيخ جراح مؤشر شديد الخطورة

&#34;ضربة لصيغ العمل الوطني&#34;.. حزب فلسطيني يهاجم اجتماع الفصائل بغزة أمس

"ضربة لصيغ العمل الوطني".. حزب فلسطيني يهاجم اجتماع الفصائل بغزة أمس

قيادي بـ (حماس): أهالي بيتا يصرّون على الدفاع عن أراضيهم واجتثاث المستوطنات

قيادي بـ (حماس): أهالي بيتا يصرّون على الدفاع عن أراضيهم واجتثاث المستوطنات

طالع: إعلان كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

طالع: إعلان كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

أبو سنينة يُطلع السفير اللتواني على انتهاكات الاحتلال في الخليل

أبو سنينة يُطلع السفير اللتواني على انتهاكات الاحتلال في الخليل

الرئيس عباس يتسلم من محافظ سلفيت تقريري الإنجاز السنوي لمؤسسة المحافظة وصندوق التكافل الخيري

الرئيس عباس يتسلم من محافظ سلفيت تقريري الإنجاز السنوي لمؤسسة المحافظة وصندوق التكافل الخيري

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: رؤى الصبّان عن هدية زوجها &#34;كاد أن يُغمى عليا&#34;

شاهد: رؤى الصبّان عن هدية زوجها "كاد أن يُغمى عليا"

شاهد: أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الضجة بهذا الفيديو

شاهد: أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الضجة بهذا الفيديو

شاهد: أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بطريقة حزينة

شاهد: أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بطريقة حزينة

شاهد: مي حلمي تثير الجدل بقرار جديد بعد أزماتها الأخيرة

شاهد: مي حلمي تثير الجدل بقرار جديد بعد أزماتها الأخيرة

شاهد كيف ردت هيدي كرم على منتقدي طرافتها مع ابنها

شاهد كيف ردت هيدي كرم على منتقدي طرافتها مع ابنها

ما حقيقة حب سعاد حسني لعبدالحليم حافظ و زواجهما؟

ما حقيقة حب سعاد حسني لعبدالحليم حافظ و زواجهما؟

بعد بتر قدمه.. ما حقيقة اعتزال شريف دسوقي الفن؟

بعد بتر قدمه.. ما حقيقة اعتزال شريف دسوقي الفن؟

رغم الخلاف.. شاهد كيف دعم شقيق ياسمين عبد العزيز أخته ضد بوسي شلبي

رغم الخلاف.. شاهد كيف دعم شقيق ياسمين عبد العزيز أخته ضد بوسي شلبي

شاهد: جوزيف عطية يتعرّض لموقف محرج في الشارع.. وهذا ما حدث

شاهد: جوزيف عطية يتعرّض لموقف محرج في الشارع.. وهذا ما حدث

عربي

فرنسا تتبرع لتونس بـ 325 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا)

فرنسا تتبرع لتونس بـ 325 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا)

إيداع الرئيس الموريتاني السابق بالسجن

إيداع الرئيس الموريتاني السابق بالسجن

المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً

المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً

بهدف تسيير رحلات مباشرة.. وصول وفد إسرائيلي لشرم الشيخ لترتيب خط الطيران الجديد

بهدف تسيير رحلات مباشرة.. وصول وفد إسرائيلي لشرم الشيخ لترتيب خط الطيران الجديد