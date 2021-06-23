شؤون فلسطينية

وزارة التعليم العالي المصرية توضح تفاصيل إعفاء طلبة غزة الوافدين من رسوم القسط الثاني

وزارة التعليم العالي المصرية توضح تفاصيل إعفاء طلبة غزة الوافدين من رسوم القسط الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة أنها تلقت مخاطبة من الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، حول تفاصيل تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بإعفاء الطلبة الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي 2020/ 2021.

وأكدت الإدارة المركزية للطلبة الوافدين تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي لدولة فلسطين، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت السفارة أن إدارة الوافدين أخطرت كافة الجامعات بالمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا بأن يتم تنفيذ هذا القرار على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو المؤهل الجامعي من قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه في حال قيام بعض الطلاب بتسديد مصروفات القسط الثاني قبل صدور القرار يتم التوجيه بالآتي: الطلاب المقيدين بالسنة النهائية يتم استردادهم لرسوم القسط الثاني التي تم سدادها، أما الطلاب المقيدين بالسنوات قبل النهائية يتم ترحيل رسوم القسط الثاني لهذا العام 2020/ 2021 للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المقبل.

من جهته، أعرب سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح  عن شكره لوزير التعليم العالي خالد عبد الغفار ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين رشا كمال، مثمنا القرارات التي تم اتخاذها تيسيرا على الطلبة الفلسطينيين ودعما للمسيرة التعليمية والأكاديمية الفلسطينية، مشيرا إلى تماهي تلك القرارات مع الدور القومي الكبير الذي تقوم به الشقيقة الكبرى مصر الكنانة تجاه القضية الفلسطينية.

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