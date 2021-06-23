التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جازان بالسعودية

رام الله - دنيا الوطنقال التلفزيون السعودي الرسمي يوم الأربعاء: "إن التحالف العربي بقيادة الرياض دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن صوب جازان أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية".وقال التحالف في بيان: "إن الجماعة الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكد أنهم يتخذون الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.وأفاد بأن تصعيد الجماعة الحوثية يعكس سلوكها ورفضها للحل السياسي.