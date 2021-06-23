"دنيا الوطن" تنشر نص قرار المحكمة العليا حول وقف انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطننشرت "دنيا الوطن"، مساء اليوم الأربعاء، نص القرار الصادر عن المحكمة العليا بصفتها الإدارية المنعقدة في مدينة رام الله، بوقف انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين.وجاء في نص القرار: "بعد التدقيق والمداولة، وبالإطلاع الظاهري على الأوراق المرفقة مع لائحة الطلب دون المساس بطلب الإلغاء، يتبين بأن المستدعي محام مزاول لمهنة المحاماة منذ 14/7/2007، وما زال، وأنه تقدم بهذا الطلب تبعا لدعوى الإلغاء المقامة للطعن بالفقرة (ب) من المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المحامين".وأضاف: "وكذلك المادة 2 من ذات النظام بالتعديل رقم 1 لسنة 2003 المعدلة للمادة 40 من النظام ذاته، وكذلك للطعم بقرار مجلس النقابة بالدعوة لإجراء الانتخابات لأعضاء مجلس النقابة دون النقيب في 9/7/2021، وكذلك قرار المجلس بفتح باب الترشح للانتخابات بخصوص عضوية مجلس النقابة دون النقيب وتحديد 14/6/2021، موعدا لذلك".وتابع نص القرار: "ولما كان ما ينعاه الطاعن في طعنه بانعدام بعض مواد النظام الداخلي لنقابة المحامين بسبب تعارضها مع أحكام قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته فيما يتعلق بانتخاب نقيب المحامين، إضافة لانتخاب أعضاء مجلس النقابة".