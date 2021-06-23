شؤون فلسطينية

"دنيا الوطن" تنشر نص قرار المحكمة العليا حول وقف انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين

"دنيا الوطن" تنشر نص قرار المحكمة العليا حول وقف انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت "دنيا الوطن"، مساء اليوم الأربعاء، نص القرار الصادر عن المحكمة العليا بصفتها الإدارية المنعقدة في مدينة رام الله، بوقف انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين.

وجاء في نص القرار: "بعد التدقيق والمداولة، وبالإطلاع الظاهري على الأوراق المرفقة مع لائحة الطلب دون المساس بطلب الإلغاء، يتبين بأن المستدعي محام مزاول لمهنة المحاماة منذ 14/7/2007، وما زال، وأنه تقدم بهذا الطلب تبعا لدعوى الإلغاء المقامة للطعن بالفقرة (ب) من المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المحامين".

وأضاف: "وكذلك المادة 2 من ذات النظام بالتعديل رقم 1 لسنة 2003 المعدلة للمادة 40 من النظام ذاته، وكذلك للطعم بقرار مجلس النقابة بالدعوة لإجراء الانتخابات لأعضاء مجلس النقابة دون النقيب في 9/7/2021، وكذلك قرار المجلس بفتح باب الترشح للانتخابات بخصوص عضوية مجلس النقابة دون النقيب وتحديد 14/6/2021، موعدا لذلك".

وتابع نص القرار: "ولما كان ما ينعاه الطاعن في طعنه بانعدام بعض مواد النظام الداخلي لنقابة المحامين بسبب تعارضها مع أحكام قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته فيما يتعلق بانتخاب نقيب المحامين، إضافة لانتخاب أعضاء مجلس النقابة".



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