شؤون فلسطينية

أبو الغيط يحذر: من دون مسار سلمي جاد سينفجر الوضع مجددا في فلسطين

أبو الغيط يحذر: من دون مسار سلمي جاد سينفجر الوضع مجددا في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه من دون مسار سلمي جاد وذي مصداقية ويحظى بدعمٍ من المجتمع الدولي، فإن الأمور ستنفجر مرة أخرى في فلسطين خلال فترة ليست طويلة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية نيلز آنن بمقر إقامته في العاصمة برلين، على هامش مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يُعقد اليوم الأربعاء، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة، إن اللقاء تناول عدداً من القضايا المهمة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية، حيث "حرص أبو الغيط على التأكيد على خطورة الركون إلى الهدوء المؤقت بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتركيز على إعادة الإعمار باعتباره السبيل الوحيد إلى التهدئة".

وأكد الأمين العام أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، وأن المطلوب هو تنشيط الرباعية الدولية بعد توسيعها لكي يتحرك المسار السياسي للتسوية، مُشدداً على أن البديل عن ذلك هو تصاعد العنف من جديد خاصة في ضوء التوجهات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

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