"ضربة لصيغ العمل الوطني".. حزب فلسطيني يهاجم اجتماع الفصائل بغزة أمس

رام الله - دنيا الوطنقال صلاح أبو ركبة عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، مسؤول العلاقات الوطنية، إن دعوة بعض الفصائل دون فصائل أخرى لاجتماع عام يشكل ضربة لصيغ العمل الوطني المشترك في الوقت التي تحتاج فيه قضيتنا الى الوحدة والتلاحم وتعزيز جهود الكل الوطني في رفع المعاناة عن شعبنا والتصدي لعدوان الاحتلال وحصاره المتواصل على أهلنا في قطاع غزة .وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاجتماع تم مع بعض الفصائل وليس كل الفصائل وهو ما يدفعنا للتأكيد اننا في حل من أي نتائج او قرارات تصدر عن هذه الصيغ الضيقة في العلاقات الوطنيةوتابع أبو ركبة: أن الجبهة العربية الفلسطينية كانت ولا زالت عبر كافة مواقفها داعما للوحدة الوطنية الفلسطينية وسنواصل هذا الدور بكل قوتنا انطلاقا من ايماننا بان قضيتنا الوطنية بحاجة الى جهود الكل الوطني كل بطاقاته وإمكاناته موضحا ان الجبهة سيكون لها حديث في إطار القوي الوطنية والإسلامية حول هذا الموضوع.