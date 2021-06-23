شؤون فلسطينية

"ضربة لصيغ العمل الوطني".. حزب فلسطيني يهاجم اجتماع الفصائل بغزة أمس

"ضربة لصيغ العمل الوطني".. حزب فلسطيني يهاجم اجتماع الفصائل بغزة أمس
جانب من اجتماع الفصائل بمكتب السنوار
رام الله - دنيا الوطن
قال صلاح أبو ركبة عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، مسؤول العلاقات الوطنية، إن دعوة بعض الفصائل دون فصائل أخرى لاجتماع عام يشكل ضربة لصيغ العمل الوطني المشترك في الوقت التي تحتاج فيه قضيتنا الى الوحدة والتلاحم وتعزيز جهود الكل الوطني في رفع المعاناة عن شعبنا والتصدي لعدوان الاحتلال وحصاره المتواصل على أهلنا في قطاع غزة .

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاجتماع تم مع بعض الفصائل وليس كل الفصائل وهو ما يدفعنا للتأكيد اننا في حل من أي نتائج او قرارات تصدر عن هذه الصيغ الضيقة في العلاقات الوطنية

وتابع أبو ركبة: أن الجبهة العربية الفلسطينية كانت ولا زالت عبر كافة مواقفها داعما للوحدة الوطنية الفلسطينية وسنواصل هذا الدور بكل قوتنا انطلاقا من ايماننا بان قضيتنا الوطنية بحاجة الى جهود الكل الوطني كل بطاقاته وإمكاناته موضحا ان الجبهة سيكون لها حديث في إطار القوي الوطنية والإسلامية حول هذا الموضوع.

أخبار ذات صلة

«الديمقراطية&#34;: اعتداء الاحتلال على منزل عائلة الشهيد عمر القاسم بالشيخ جراح مؤشر شديد الخطورة

«الديمقراطية": اعتداء الاحتلال على منزل عائلة الشهيد عمر القاسم بالشيخ جراح مؤشر شديد الخطورة

قيادي بـ (حماس): أهالي بيتا يصرّون على الدفاع عن أراضيهم واجتثاث المستوطنات

قيادي بـ (حماس): أهالي بيتا يصرّون على الدفاع عن أراضيهم واجتثاث المستوطنات

طالع: إعلان كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

طالع: إعلان كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

أبو سنينة يُطلع السفير اللتواني على انتهاكات الاحتلال في الخليل

أبو سنينة يُطلع السفير اللتواني على انتهاكات الاحتلال في الخليل

الرئيس عباس يتسلم من محافظ سلفيت تقريري الإنجاز السنوي لمؤسسة المحافظة وصندوق التكافل الخيري

الرئيس عباس يتسلم من محافظ سلفيت تقريري الإنجاز السنوي لمؤسسة المحافظة وصندوق التكافل الخيري

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تقدم دواءً منتهي الصلاحية للأسير المريض محمد براش

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تقدم دواءً منتهي الصلاحية للأسير المريض محمد براش

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: إحالة 23 تاجراً للنيابة العامة لرفعهم الأسعار

"الاقتصاد" بغزة: إحالة 23 تاجراً للنيابة العامة لرفعهم الأسعار

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

«الديمقراطية&#34;: اعتداء الاحتلال على منزل عائلة الشهيد عمر القاسم بالشيخ جراح مؤشر شديد الخطورة

«الديمقراطية": اعتداء الاحتلال على منزل عائلة الشهيد عمر القاسم بالشيخ جراح مؤشر شديد الخطورة

قيادي بـ (حماس): أهالي بيتا يصرّون على الدفاع عن أراضيهم واجتثاث المستوطنات

قيادي بـ (حماس): أهالي بيتا يصرّون على الدفاع عن أراضيهم واجتثاث المستوطنات

طالع: إعلان كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

طالع: إعلان كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

أبو سنينة يُطلع السفير اللتواني على انتهاكات الاحتلال في الخليل

أبو سنينة يُطلع السفير اللتواني على انتهاكات الاحتلال في الخليل

الرئيس عباس يتسلم من محافظ سلفيت تقريري الإنجاز السنوي لمؤسسة المحافظة وصندوق التكافل الخيري

الرئيس عباس يتسلم من محافظ سلفيت تقريري الإنجاز السنوي لمؤسسة المحافظة وصندوق التكافل الخيري

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تقدم دواءً منتهي الصلاحية للأسير المريض محمد براش

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تقدم دواءً منتهي الصلاحية للأسير المريض محمد براش

صور وفيديو.. بلدية غزة ومنتدى الإعلاميين يدشنان ميدان الصحافة بغزة

صور وفيديو.. بلدية غزة ومنتدى الإعلاميين يدشنان ميدان الصحافة بغزة

الاحتلال يصادق على هدم منزل منفذ عملية &#34;زعترة&#34; الأسير منتصر شلبي

الاحتلال يصادق على هدم منزل منفذ عملية "زعترة" الأسير منتصر شلبي

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: رؤى الصبّان عن هدية زوجها &#34;كاد أن يُغمى عليا&#34;

شاهد: رؤى الصبّان عن هدية زوجها "كاد أن يُغمى عليا"

شاهد: أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الضجة بهذا الفيديو

شاهد: أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الضجة بهذا الفيديو

شاهد: أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بطريقة حزينة

شاهد: أحمد حلمي يستعرض موهبته في الرسم بطريقة حزينة

شاهد: مي حلمي تثير الجدل بقرار جديد بعد أزماتها الأخيرة

شاهد: مي حلمي تثير الجدل بقرار جديد بعد أزماتها الأخيرة

شاهد كيف ردت هيدي كرم على منتقدي طرافتها مع ابنها

شاهد كيف ردت هيدي كرم على منتقدي طرافتها مع ابنها

ما حقيقة حب سعاد حسني لعبدالحليم حافظ و زواجهما؟

ما حقيقة حب سعاد حسني لعبدالحليم حافظ و زواجهما؟

بعد بتر قدمه.. ما حقيقة اعتزال شريف دسوقي الفن؟

بعد بتر قدمه.. ما حقيقة اعتزال شريف دسوقي الفن؟

رغم الخلاف.. شاهد كيف دعم شقيق ياسمين عبد العزيز أخته ضد بوسي شلبي

رغم الخلاف.. شاهد كيف دعم شقيق ياسمين عبد العزيز أخته ضد بوسي شلبي

شاهد: جوزيف عطية يتعرّض لموقف محرج في الشارع.. وهذا ما حدث

شاهد: جوزيف عطية يتعرّض لموقف محرج في الشارع.. وهذا ما حدث

عربي

فرنسا تتبرع لتونس بـ 325 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا)

فرنسا تتبرع لتونس بـ 325 ألف جرعة من لقاح (أسترازينيكا)

إيداع الرئيس الموريتاني السابق بالسجن

إيداع الرئيس الموريتاني السابق بالسجن

المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً

المغرب: وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية مجدداً

بهدف تسيير رحلات مباشرة.. وصول وفد إسرائيلي لشرم الشيخ لترتيب خط الطيران الجديد

بهدف تسيير رحلات مباشرة.. وصول وفد إسرائيلي لشرم الشيخ لترتيب خط الطيران الجديد