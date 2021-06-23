شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): أهالي بيتا يصرّون على الدفاع عن أراضيهم واجتثاث المستوطنات

قيادي بـ (حماس): أهالي بيتا يصرّون على الدفاع عن أراضيهم واجتثاث المستوطنات
مواجهات في بيتا
رام الله - دنيا الوطن
شدد القيادي في حركة حماس فازع صوافطة، على أن أهالي بلدة بيتا يصرون على الدفاع عن أراضيهم وطرد المستوطنين واجتثاث المستوطنات.

وقال القيادي فازع صوافطة، إنه رغم إغلاق الاحتلال للطرق المؤدية لجبل صبيح في محاولة لمنع الأهالي من الوصول لمنطقة الحدث في الجبل وعدم حدوث مواجهات؛ إلا أن الأهالي يصرون على الوصول للدفاع عن أراضيهم وطرد المستوطنين واجتثاث المستوطنات.

وأضاف: أن أهالي بيتا يعلمون أن منع التمدد الاستيطاني يحتاج إلى طول نفس وعدم اليأس لتحقيق مطالبهم بإنهاء الاستيطان، موجها التحية لهم على صمودهم وتحديهم الاحتلال لمنع تمرير مخططاته.

وأكد صوافطة على أن الاحتلال يهدف من خلال إغلاقه للطرق المؤدية إلى جبل صبيح لتعزيز الاستيطان وزيادة الأراضي المصادرة وتحديدا في المناطق التي لها أهمية استراتيجية.

وبيّن أن منطقة جبل صبيح ستكون ضمن مخطط كبير لتوصيل المستوطنات بعضها ببعض وإقامة كتل استيطانية كبيرة، لافتا أن هذا الأمر بحاجة لوقفة جادة لمواجهته، لما سيترتب عليه من عزل مناطق كبيرة وأجزاء من الضفة عن بعضها البعض وزيادة وتوسع الاستيطان على حساب أراضي الفلسطينيين.

 وطالب صوافطة من الكل الفلسطيني فضح الاحتلال ورفع الملف في كل المحافل الدولية، لأن ملف الاستيطان مرفوض إجمالا في القانون الدولي وغيره.

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