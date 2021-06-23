أبو سنينة يُطلع السفير اللتواني على انتهاكات الاحتلال في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة اليوم الأربعاء، سفير لتوانيا لدى دولة فلسطين، بيرتاس فينكايتيس والوفد المرافق له، على الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في الخليل، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الوحدات والدوائر الإدارية في البلدية.وأوضح أبو سنينة أنّ الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة وأهمها قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) المتعلق بحماية البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل كونهما مدرجان على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.وبيّن رئيس البلدية خطورة الوضع القائم في الخليل، وما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف من محاولات لتغيير معالمه وإقامة مصعد كهربائي للمستوطنين بداخله، معرباً عن تخوفه من المخططات الاستيطانية التي تستبيح كل الأماكن المقدسة، مشيراً إلى التحديات التي تواجه البلدية في تقديم خدماتها للمواطنين خاصة في المناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات، داعياً السفير اللتواني إلى نقل صورة الأوضاع للحكومة اللتوانية وتضافر الجهود للوقوف أمام كل المخططات الإسرائيلية الاستيطانية.وأوضح أبو سنينة أنّ البلدية تسعى إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها من خلال الاستفادة من خبرات المدن الصديقة لبلدية الخليل، مؤكداً أهمية عقد اتفاقيات توأمة مع المدن اللتوانية في هذا الإطار.من جانبه، أعرب فينكايتيس عن سعادته لزيارة مدينة الخليل، شاكراً رئيس البلدية على حسن الاستقبال، مؤكداً اهتمامه بمدينة الخليل لما تحتله من مكانة تاريخية مميزة، لافتاً إلى ضرورة تفعيل التوأمة بين المدن اللتوانية المختلفة ومدينة الخليل.على صعيدٍ آخر، احتضنت بلدية الخليل توقيع اتفاقية لرفع قدرات المرأة وتمكينها تحت رعاية رئيس البلدية بين السفارة اللتوانية والمركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية ومركز الخليل المجتمعي، وذلك في إطار التعاون المشترك في عدة مجالات.