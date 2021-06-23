وفد هولندي يتفقد عدداً من المرافق المائية في غزة

رام الله - دنيا الوطناستقبلت سلطة المياه وفداً هولندياً برئاسة ممثل هولندا لدى فلسطين كيس فان بار، حيث تجول في عدد من المرافق المائية في شمال ووسط القطاع، واطلع على آثار العدوان الأخير والأضرار التي لحقت بقطاع المياه جراء العدوان.وزار الوفد الهولندي محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة، ومحطة الضخ وأحواض الصرف في بيت لاهيا، والتي واجهت تهديداً بعد ضخ مياه الصرف إليها بعد استهداف الخط الناقل الرئيسي التي يربطها بالمحطة خلال تلك الفترة.كما زار خزان المياه الذي تم استكمال إنشائه حديثاً في النصيرات وسط قطاع غزة، وهو أحد أربعة خزانات تم إنجازها بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية ضمن مشروع الأعمال الملحقة لمحطة التحلية المركزية.في غضون ذلك، عقد لقاء ضم ممثلين عن سلطة المياه وممثلين عن منظمة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات مع ممثل هولندا والوفد المرافق لمناقشة جهود إنجاز معاملات إدخال المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع والسماح بحركة الخبراء والفنيين من وإلى قطاع غزة، وسبل تذليل العقبات والقيود الإسرائيلية في هذا الصدد.