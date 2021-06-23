الرئيس عباس يتسلم من محافظ سلفيت تقريري الإنجاز السنوي لمؤسسة المحافظة وصندوق التكافل الخيري





يأتي ذلك في إطار اطلاع فخامته على الإنجازات التي حققتها المحافظة خلال عام 2020 والخدمات التي قدمها صندوق التكافل عبر مساراته الثلاثة من ترميم المنازل ومشاريع التمكين الاقتصادي والمنح المقدمة لطلبة الجامعات والتي وثقها التقرير اسماً ورقماً.



كما وأكد المحافظ كميل على مضي محافظة سلفيت في جهودها ومساعيها لتعزيز صمود المواطنين في وجه الاحتلال وتطوير أدائها والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء شعبنا بالمحافظة.



رام الله - دنيا الوطنتسلم الرئيس محمود عباس، اليوم ، من محافظ سلفيت اللواء د . عبدالله كميل التقريران السنويان لمؤسسة محافظة سلفيت وصندوق التكافل الخيري.