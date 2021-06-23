هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تقدم دواءً منتهي الصلاحية للأسير المريض محمد براش

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال قامت بتقديم دواء منتهي الصلاحية للأسير المريض محمد براش والقابع حالياً بمعتقل "عسقلان".وأوضح الأسير براش لمحامي الهيئة عقب زيارته له، أنه اكتشف قبل حوالي أسبوعين أن إدارة المعتقل تقوم بتزويده بدواء للكولسترول منتهي الصلاحية منذ شهر كانون الثاني الماضي، وقد أبلغ الأسير إدارة المعتقل بذلك، لكنها لم تكترث لما سمعته.ولفتت الهيئة في تقريرها أن الأسير براش يعتبر من الحالات المرضية الصعبة القابعة داخل سجون الاحتلال، وتناوله لدواء منتهي الصلاحية منذ عدة أشهر، من الممكن أن يؤثر عليه ويُفاقم حالته الصحية، لاسيما أنه يشتكي من العديد من الأمراض المزمنة، وبحاجة لرعاية خاصة لوضعه، فهو يعاني من بتر في قدمه اليسرى، وانعدام في الرؤية، كما يعاني من تسارع في دقات القلب، وكذلك من تقرحات شديدة بالأذن تفقده القدرة على السمع.وأضافت أن الأسير بحاجة ماسة لإجراء عملية في أذنيه ووضع سماعات جديدة، بالإضافة إلى ذلك هناك خلل في الطرف الصناعي الذي يضعه مكان رجله المبتورة وبحاجة لفحص من مختص، لكن إدارة "عسقلان" تماطل بتحويله لإجراء العملية في أذنيه، ولإجراء الفحص للطرف الصناعي، ولا تستجيب لمطالبه.وأعربت الهيئة عن قلقها من استمرار الجريمة الطبية التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى القابعين في مختلف المعتقلات، فهي تمعن باستهدافهم بشكل مقصود ومبرمج من خلال الإهمال المتعمد لحالاتهم الصحية السيئة، والامتناع عن تقديم العلاج الناجع واللازم لهم، والاستهتار بحياتهم.تجدر الإشارة أن الأسير براش (44 عاماً) سكان مخيم الأمعري جنوب غرب رام الله، معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات.