برعاية وحضور اشتية.. توقيع اتفاقية دعم من النرويج للجهاز المركزي للإحصاء











رام الله - دنيا الوطنمكتب رئيس الوزراء: برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم توقيع اتفاقية دعم للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من حكومة النرويج، بقيمة ثلاثة ملايين دولار امريكي لتغطية البرنامج الاحصائي للأعوام 2021-2023.ووقع الاتفاقية رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، ووزير المالية شكري بشارة، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورون فيست، اليوم الاربعاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله.وقال رئيس الوزراء: "هذه الاتفاقية مهمة لنا لأنها تعنى بالرقم الوطني والإحصاءات الوطنية، ونقدم الشكر لدولة النرويج لمساندتها ودعمها لجهاز الإحصاء الفلسطيني منذ نشأته في العام 1993، ومساهمتها في تأسيسه، بالإضافة الى دعمها للموازنة، والتعليم والبنى التحتية، والعديد من القطاعات الأخرى الحيوية".من جانبها، قالت فيست: "دعم جهاز الإحصاء المركزي هو جزء من جهود بناء المؤسسات الفلسطينية، لأن المعلومات الاحصائية هامة لصانع القرار والسياسي، وكذلك من المهم أن يحصل الجمهور على بيانات دقيقة وشفافة".وعبرت عوض عن شكرها للنرويج على الشراكة طويلة الأمد والمتواصلة، آمله أن يواصل جهاز الإحصاء تميزه وفق المعايير الوطنية والإقليمية والدولية.